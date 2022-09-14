Глок рассказал, как потерял контракт с «Рено» из-за интереса со стороны «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок рассказал, как в конце 2009 года был близок к переходу в «Рено», но из-за интереса со стороны «Макларена» отложил подписание соглашения. В итоге после ухода «Тойоты» из чемпионата мира немец оказался в «Вёрджине», а место в «Рено» занял Виталий Петров.



«У нас с «Рено» была встреча в Японии, на ней мы более-менее всё решили. Дальше только юристам оставалось доработать детали контракта. План был, что в Абу-Даби я подпишу соглашение. Но потом мне позвонили из «Макларена»: они были заинтересованы в том, чтобы как следует пообщаться со мной. У них за спиной был немецкий автопроизводитель, так что им был бы интересен пилот из Германии. Я объяснил, что уже совсем скоро должен подписать соглашение с «Рено». Они спросили, могу ли я отложить подписание на один-два дня, чтобы провести встречу.



Мне как-то удалось отложить подписание контракта с «Рено». Планировалось, что я прилечу в Англию после Абу-Даби и во вторник встречусь с «Маклареном», но почему-то я больше не услышал от них ничего. В этот момент «Макларен» подписал контракт с Vodafone, и они уже захотели двух британских пилотов — Льюиса и Дженсона.



«Тойота» ушла, и тут «Рено» внезапно тоже решил покинуть чемпионат мира — и вот в моих руках уже нет ничего! Я мог подписать контракт с «Рено» в Абу-Даби в воскресенье. Конечно, есть вопрос, остался бы я в команде после прихода Genii Capital, но у меня в любом случае был бы действующий контракт. А так я оказался в очень сложной ситуации. У меня в руках было соглашение, потом ты откладываешь его подписание, а в итоге нет ничего», — рассказал Глок в подкасте Beyond the Grid.