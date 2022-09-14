Чемпион IndyCar Палоу помирился со своей командой и проведёт тесты Ф-1 с «Маклареном»

Чемпион IndyCar сезона-2021 Алекс Палоу разрешил контрактный спор с командой «Чип Ганасси Рейсинг». Несмотря на прежние намерения перейти в «Макларен», испанец останется в «Чип Ганасси» на следующий сезон IndyCar. Тем самым Палоу подтвердил, что у команды была легальная опция на его услуги на 2023 год.



Вместе с тем Алекс и «Чип Ганасси» договорились, что Палоу получит возможность принимать участие в тестовой программе «Макларена» в Формуле-1, что и было для Алекса одной из главных причин для потенциальной смены гоночного коллектива.



Что касается команды «Макларена» в IndyCar, то после завершения контрактных разбирательств Палоу в «Макларене» объявили, что сохранят в своих рядах Феликса Розенквиста, который станет напарником Патрисио О'Уорда и Александера Росси.