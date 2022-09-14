Мик Шумахер встал на защиту решения финишировать за машиной безопасности в Италии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о решении ФИА и гоночной дирекции Гран-при Италии завершить гонку за машиной безопасности после схода пилота «Макларена» Даниэля Риккардо.



«Думаю, мы могли набрать очки в Италии, особенно после того, как на трассе появилась машина безопасности, я принял это как шанс заработать несколько очков. Но если то, что произошло, было сделано в целях безопасности, то это было правильное решение. И я, безусловно, уважаю его.



Я не знаю, в каком состоянии на тот момент была машина, была ли определённая опасность. Но я понимаю, почему маршалы не хотят получить удар током. Я бы тоже не хотел, чтобы меня убило током, так что я уважаю их осторожность. Это решение директора гонки и ФИА, так что мы должны принять это решение с уважением», — приводит слова Мика Шумахера GPFans.