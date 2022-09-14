На «Дакаре» выступит гонщик в образе Безумного Макса. Фото

Французский гонщик Герлен Шишери выступит в составе команды GCK Motorsport на ралли-марафоне «Дакар» в 2023 и 2024 годах за рулём машины Prodrive Hunter, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.



Команда Шишери будет тесно сотрудничать с Prodrive в течение года в рамках программы GCK H2, целью которой является победа на «Дакаре» на автомобиле с водородным двигателем.



Дебют Шишери за рулём машины Prodrive состоится уже на предстоящем Ралли Марокко, а машина получит постапокалиптическую ливрею в стиле кинофраншизы «Безумный Макс». При этом сам Герлен Шишери, по заявлениям команды, также будет одет как главный герой этого фильма, чтобы соответствовать стилю в ливрее своей машины.

Фото: GCK Motorsport

Ралли Марокко состоится с 1 по 6 октября.