Дорнбос: «Уильямс» не торопится с решением по де Врису

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос высказался о будущем Ника де Вриса в Формуле-1.



«По поводу де Вриса — думаю, вам нужно посмотреть на количество оставшихся мест в машинах с двигателями «Мерседес». Их не так и много. «Астон Мартин», «Макларен» и «Мерседес» полностью заполнены, так что остаётся только «Уильямс». Сейчас Йосту Капито нужно собрать всё мужество и сказать Нику: «В следующем сезоне это будет твоё место рядом с Алексом Албоном».



Такая команда, как «Уильямс», всегда тянет с решением, но сейчас в этом нет никакого смысла. Если они много платят за двигатель, то «Мерседес» может договориться с ними и снизить цену взамен на место для их пилота.



Но это может быть и другой пилот, у которого есть спонсорские деньги. Это мир Формулы-1, здесь всего 20 мест и много пилотов, которые хотят их заполучить. Нику больше нечего сделать. Он уже произвёл первое впечатление. Он проделал большую работу. Теперь «Альпин» или «Уильямс» просто должны предложить ему место, если они этого хотят», — приводит слова Дорнбоса Motorsport.