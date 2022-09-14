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Сейвуд: в ближайшее время «Хаас» обзаведётся титульным спонсором

Сейвуд: в ближайшее время «Хаас» обзаведётся титульным спонсором
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Команда Формулы-1 «Хаас» в ближайшее время должна заключить сделку с титульным спонсором из Америки, сообщает журналист Джо Сейвуд в своём блоге. При этом имя спонсора пока не называется, однако соглашение будет рассчитано как минимум на три сезона.

Как сообщил Сейвуд, «Альфа Ромео» на фоне завершения сделки с «Заубером» предлагала «Хаасу» аналогичное соглашение, однако в настоящий момент такой союз кажется маловероятным на фоне нового спонсора «Хааса».

При этом, по словам Сейвуда, новый американский спонсор команды вряд ли является автопроизводителем.

Напомним, в прошлом сезоне титульным спонсором «Хааса» была российская компания «Уралкалий», однако перед стартом сезона контракт был расторгнут на фоне событий на Украине.

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