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Роберт Шварцман выступит за «Феррари» на первой тренировке Гран-при США

Роберт Шварцман выступит за «Феррари» на первой тренировке Гран-при США
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«Феррари» в своих социальных сетях официально сообщила, что российский тест-пилот Роберт Шварцман примет участие в первой тренировке за итальянскую команду во время Гран-при США, который запланирован с 21 по 23 октября.

На данный момент не уточняется, заменит ли Шварцман Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. Ожидается также, что Роберт до конца сезона проведёт ещё одну тренировку в «Феррари». Вероятно, на Гран-при Абу-Даби.

В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона станет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»

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