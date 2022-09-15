В «Альпин» остались разочарованы гоночным темпом команды в Монце

Спортивный директор «Альпин» Алан Перман высказался о выступление команды на Гран-при Италии в минувший уик-энд. Французская команда осталась без очков после того, как Фернандо Алонсо сошёл с дистанции, а Эстебан Окон финишировал 11-м.



«В пятницу Фернандо ездил на шинах Medium и всё было отлично. Он был достаточно быстр. Предстоит поработать, чтобы понять, что именно потом пошло не так. Мы боролись в гонке, боролись в квалификации. Оба пилота сказали, что допускали ошибки. Это нехарактерно для нас, поэтому очевидно, что было трудно управлять машиной.



Мы не могли бороться с Норрисом, когда он вышел на чистый воздух. Была борьба: мы обогнали их, они нас. Если бы Алонсо не сошёл, то закончил бы сразу за Норрисом», — приводит слова Перман F1i.



На данный момент «Альпин» на четвёртом месте в Кубке конструкторов со 125 очками, у «Макларена» в активе 107 очков.