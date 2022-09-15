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Бриаторе: просто невероятно, как «Феррари» умудряется заваливать гонку за гонкой

Бриаторе: просто невероятно, как «Феррари» умудряется заваливать гонку за гонкой
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Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе отреагировал на неудачи «Феррари» в нынешнем сезоне.

На Гран-при Италии в минувший уикенд Шарль Леклер в очередной раз выиграл поул, но в гонке уступил действующему чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Гонщики «Феррари» не побеждают уже в пяти этапах Гран-при.

«Просто невероятно, как «Феррари» умудряется заваливать гонку за гонкой», — цитирует Бриаторе Auto Bild.

На данный момент в общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен, который опережает Шарля Леклера уже на 116 очков. При определённых раскладах пилот «Ред Булл» может стать чемпионом уже в Сингапуре.

В Кубке конструкторов «Феррари» проигрывает «Ред Булл» уже 139 очков.

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