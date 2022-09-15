Бриаторе: просто невероятно, как «Феррари» умудряется заваливать гонку за гонкой
Поделиться
Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе отреагировал на неудачи «Феррари» в нынешнем сезоне.
На Гран-при Италии в минувший уикенд Шарль Леклер в очередной раз выиграл поул, но в гонке уступил действующему чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Гонщики «Феррари» не побеждают уже в пяти этапах Гран-при.
«Просто невероятно, как «Феррари» умудряется заваливать гонку за гонкой», — цитирует Бриаторе Auto Bild.
На данный момент в общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен, который опережает Шарля Леклера уже на 116 очков. При определённых раскладах пилот «Ред Булл» может стать чемпионом уже в Сингапуре.
В Кубке конструкторов «Феррари» проигрывает «Ред Булл» уже 139 очков.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
13:51
-
13:38
-
13:02
-
12:50
-
12:27
-
11:57
-
11:29
-
11:11
-
10:53
-
10:29
-
09:32
-
00:55
- 14 сентября 2022
-
23:37
-
22:55
-
22:43
-
21:55
-
21:05
-
20:45
-
19:41
-
19:32
-
18:51
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
16:36
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:39
-
14:09
-
14:04
-
12:42
-
11:59
-
09:50
-
00:36
Партнерский контент