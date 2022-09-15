Вольф — о борьбе с «Феррари» за второе место: все ещё остаются в игре
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что его команда может выиграть у «Феррари» в борьбе за второе место в чемпионате конструкторов в этом году.
«Я думаю, что все ещё остаются в игре. Нам просто нужно делать все возможное каждый уикенд и посмотреть, сможем ли мы занять второе место. Значение имеет то, что мы отстаём от лидера на 30 секунд, и это тот отрыв, который нам нужно наверстать.
Если мы финишируем вторыми, это будет хорошей мотивацией для команды. Но уже сейчас я смотрю на следующий год», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
На данный момент «Мерседес» занимает третью строчку в Кубке конструкторов и отстаёт от итальянской команды на 35 очков. С большим отрывом лидирует австрийский «Ред Булл».
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