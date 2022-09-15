Мазепин: не откажусь от своей страны ради спорта

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин заявил, что не будет подписывать заявление об осуждении политики России, чтобы получить возможность участвовать в международных соревнованиях.



Ранее с таким же заявлением выступил гонщик Сергей Карякин, отказавшийся от выступлений на ралли «Дакар». Другой российский гонщик Константин Жильцов решил сменить спортивное гражданство на израильское.



«Нельзя никого осуждать. Мы спортсмены, у каждого свой выбор. Жильцов не единственный, Шварцман сделал то же самое. Это вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта отказаться от своей страны, каждый выбирает сам, но я этого делать не буду.



Слова Карякина меня не удивили. Хорошо знаю Сергея, знаю его позицию и уважаю. Я один из первых получал этот документ, ещё в марте. Но я бы очень хотел, чтобы у спортсменов была возможность оставаться нейтральными», — приводит слова Мазепина РИА Новости Спорт.