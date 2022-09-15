Болельщики на Гран-при Италии подверглись оскорблениям

Организаторы Гран-при Италии в Монце заявили, что примут меры после того, как некоторые болельщики Формулы-1 сообщили о случаях оскорблений и домогательств во время гонки на прошедших выходных.

В социальных сетях распространились кадры, на которых одни болельщики кричат на других и говорят им убрать фирменную атрибутику гонщика или команды, которую они сами не поддерживают.

Также сообщалось о плохой организации на всей территории, когда болельщикам приходилось часами стоять в очереди, чтобы заплатить жетонами за еду и напитки, вместо того, чтобы покупать их непосредственно в киосках.

«Мы выражаем своё сожаление по поводу дискомфорта тех, кто, среди множества болельщиков, приехавших на Гран-при Италии, столкнулся с определенными неудобствами.



Уют болельщиков является приоритетом, и по этой причине совместно с партнёрами была начата тщательная проверка, чтобы установить и расследовать происхождение любых неприятных ситуаций и принять соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось в будущем», — говорится в заявлении организаторов.