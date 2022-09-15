Хэмилтон: нужно быть реалистами, такой «Ред Булл» непобедим

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал очередную победу Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.



Пилот «Ред Булл» начал гонку на Гран-при Италии с 7-го места, но в итоге стал победителем этапа.



«Нужно быть реалистами и признать, что такой «Ред Булл» непобедим. Чтобы выиграть у них, надо серьёзно прибавлять. С точки зрения скорости они превосходят всех соперников.



Нам не удалось их догнать и мы не готовим какие-то обновления, которые позволят нам это сделать. Здесь нужна удача. Не буду говорить, что шансов не будет совсем, потому что, например, в Венгрии, мы могли победить. В целом же Ферстаппен очень комфортно себя чувствует в лидерах и едет расслабленно, поэтому мы никогда не угадаем, какой у них на самом деле темп», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

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