Хаккинен — о ситуации в «Феррари»: эта команда всегда находится под огромным давлением

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о текущей ситуации в «Феррари» и давлении, под которым находится команда.



«На «Феррари» всегда оказывается большое давление, и это уникальная особенность этой команды. Выступая за «Феррари», ты всегда испытываешь дополнительное давление, так как эта команда является своего рода национальной командой. Думаю, этот сезон получается для «Феррари» тяжёлым, так как в начале чемпионата у них была очень быстрая машина, они выигрывали гонки, были уверены в себе. Однако «Ред Булл» отыгрался за счёт невероятной эффективности действий, отсутствия ошибок и прогресса в работе с болидом», — цитирует Хаккинена MotorsportWeek со ссылкой на страничку пилота в Unibet.