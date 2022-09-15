Шварцман: «Феррари» была довольна моей скоростью и стабильностью на тестах

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман высказался о своей работе в нынешнем сезоне и предстоящем участии в пятничных тренировках Формулы-1.
«Всегда приятно управлять болидом Формулы-1. Последний раз я управлял болидом в июле в Муджелло. Мы провели много аэродинамических тестов, чтобы улучшить машину и попробовать внести коррективы. Команда была довольна моей скоростью и моей стабильностью на тестах. Да, я думаю, что готов к практике! Я много работал в этом году, особенно на симуляторе, так как я занимался всей разработкой нового автомобиля. Так что я надеюсь испытать те же ощущения, что и на симуляторе, когда приму участие в первой свободной практике во время Гран-при США.
Когда в конце прошлого года я понял, что в Формуле-1 нет свободных мест, лучшим вариантом было стать тест-пилотом «Феррари». Это позволяет мне ездить на машине 2021 года, как в прошлый вторник во Фьорано, чтобы помочь команде и поддерживать себя в форме для будущих выступлений в «Королевских гонках». Моя повседневная жизнь — это большая работа на симуляторе. Я много работал над автомобилем 2022 года выпуска. Я тестирую множество настроек и т. д. Следует понимать, что это не имеет ничего общего с занятиями на симуляторе, которые я проводил в «Према» в Формуле-2, где речь шла о знакомстве с трассой. Здесь же — это специфическая работа по корректировке и работа в тесном сотрудничестве со всеми инженерами. Я должен попробовать различные варианты настроек, постараться почувствовать их как можно лучше и, таким образом, добиться наилучшей отдачи от болида. Что затем позволит инженерам усовершенствовать машину», — цитирует Шварцмана французское издание Autohebdo.
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