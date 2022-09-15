«Чемпиону должно быть разрешено вернуться». Другович о правилах перехода из Ф-2 в Ф-1

Чемпион Формулы-2 Фелипе Другович высказался о том, что Формула-2 должна позволить победителю вернуться в чемпионат, если он не сможет получить место в Формуле-1.
«Я думаю, либо ты чемпион и тебе должны дать шанс в Формуле-1, либо ты можешь остаться. На мой взгляд, нужно последовать примеру Moto2 и Moto3. Я думаю, что прежде всего, что нужно изменить, так это то, что тот, кто выигрывает чемпионат, должен получить шанс в Ф-1.
У нас было несколько контактов в «Индикаре», но, как я уже много раз говорил, на данный момент это не является моей главной целью, мы просто пытаемся попасть в Формулу-1. Но, как я уже сказал, если в следующем году мне нужно будет участвовать в каких-то других гонках, кроме Формулы-1, это наверняка та категория, которую стоит рассмотреть», — приводит слова Друговича издание Motorsport.
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