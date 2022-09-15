Шварцман прервёт 46-летнюю традицию «Феррари»

Команда Формулы-1 «Феррари» на Гран-при США 2022 года прервёт более чем 46-летнюю традицию не выступать на этапе Формулы-1 с резервным гонщиком. Напомним, на этапе в Остине за руль болида «Феррари» сядет российский гонщик Роберт Шварцман.
В последний раз три пилота принимали участие в составе «Феррари» в этапе чемпионата мира в 1976 году — на домашнем для команды Гран-при Италии. В той гонке Ники Лауда вернулся после своей аварии на «Северной петле», из-за чего команда оставила на один этап его сменщика, Карлоса Ройтеманна.
После этого итальянский коллектив на протяжении 797 Гран-при работал на трассах этапов чемпионата мира исключительно с двумя пилотами основного состава коллектива.
В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
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