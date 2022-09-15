Глок: после Бразилии 2008 года не разговаривал с Массой 10 лет, думал, что он меня убьёт

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился воспоминаниями о Гран-при Бразилии 2008 года.
«Тогда я пытался выступить как можно лучше. Я хорошо помню последние несколько кругов. Я понимал, в каком направлении всё идет, но не знал, что именно это решит судьбу чемпионата. Приближалась туча и я сказал команде, что это закончится катастрофой. Команда решила рискнуть, терять нам было нечего. На предпоследнем круге в последнем повороте был дождь и я сказал команде, что нам нужен пит-стоп. Мне ответили, что это невозможно.
Держака просто не было, я ехал будто по снегу. После финиша инженер сказал мне, что Хэмилтон выиграл титул, но не сказал, что именно я стал тем, кто решил судьбу чемпионата. Уже после ко мне подошли репортёры и начали спрашивать, зачем я пропустил Хэмилтона и сделал ли я это нарочно. Я не понимал, что происходит. После мой физиотерапевт увёл меня в комнату и рассказал, что случилось.
После гонки меня сопровождала полиция в дороге от трассы к гостинице и от гостиницы в аэропорт. Они даже зашли со мной в самолёт. Я не разговаривал с Массой 10 лет — думал, что он меня убьёт. В прошлом году я спросил у него по поводу интервью на Гран-при Бразилии, и он ответил дружелюбно. Это было очень эмоциональное интервью. До этого Фелипе ни разу не видел мой онборд с последнего круга, но тогда он понял, в какой ситуации я был. Теперь у нас классные отношения», — рассказал Глок в подкасте Beyond the Grid.
- 15 сентября 2022
-
20:45
-
19:50
-
18:38
-
18:25
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
16:51
-
15:36
-
14:59
-
14:39
-
14:28
-
13:51
-
13:38
-
13:02
-
12:50
-
12:27
-
11:57
-
11:29
-
11:11
-
10:53
-
10:29
-
09:32
-
00:55
- 14 сентября 2022
-
23:37
-
22:55
-
22:43
-
21:55
-
21:05
-
20:45
-
19:41
-
19:32
-
18:51
-
18:30
-
17:59