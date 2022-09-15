Глок: после Бразилии 2008 года не разговаривал с Массой 10 лет, думал, что он меня убьёт

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился воспоминаниями о Гран-при Бразилии 2008 года.



«Тогда я пытался выступить как можно лучше. Я хорошо помню последние несколько кругов. Я понимал, в каком направлении всё идет, но не знал, что именно это решит судьбу чемпионата. Приближалась туча и я сказал команде, что это закончится катастрофой. Команда решила рискнуть, терять нам было нечего. На предпоследнем круге в последнем повороте был дождь и я сказал команде, что нам нужен пит-стоп. Мне ответили, что это невозможно.



Держака просто не было, я ехал будто по снегу. После финиша инженер сказал мне, что Хэмилтон выиграл титул, но не сказал, что именно я стал тем, кто решил судьбу чемпионата. Уже после ко мне подошли репортёры и начали спрашивать, зачем я пропустил Хэмилтона и сделал ли я это нарочно. Я не понимал, что происходит. После мой физиотерапевт увёл меня в комнату и рассказал, что случилось.



После гонки меня сопровождала полиция в дороге от трассы к гостинице и от гостиницы в аэропорт. Они даже зашли со мной в самолёт. Я не разговаривал с Массой 10 лет — думал, что он меня убьёт. В прошлом году я спросил у него по поводу интервью на Гран-при Бразилии, и он ответил дружелюбно. Это было очень эмоциональное интервью. До этого Фелипе ни разу не видел мой онборд с последнего круга, но тогда он понял, в какой ситуации я был. Теперь у нас классные отношения», — рассказал Глок в подкасте Beyond the Grid.