Бёрд: обида Хэмилтона на ФИА напоминает то, что произошло с Сенной в 1990 году

Британский гонщик Формулы-Е Сэм Бёрд поделился мнением о скандальном финише сезона-2021 Формулы-1 и сравнил ситуацию Льюиса Хэмилтона с той, в которой оказался Айртон Сенна в 1990 году.
«Для Льюиса Хэмилтона ситуация была ужасной. Если бы ФИА выполнила протокол, то Льюис был бы восьмикратным чемпионом мира, а Макс сейчас бы шёл к своему первому титулу, причём очень впечатляющему титулу. Эта ситуация напоминает мне то, что случилось с Айртоном Сенной в 1990 году. Тогда ФИА изменила правила в последней шикане в Сузуке, и Сенна ворвался на собрание пилотов и сказал: «Это несправедливо, вы, ребята, полностью уничтожили меня в прошлом году, вы забрали мою лицензию, забанили. Я ухожу».
Чем-то эти ситуации схожи. И да, конечно, я могу понять, почему Льюис Хэмилтон обижен», — приводит слова Сэма Бёрда PlanetF1.
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