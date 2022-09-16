Бинотто: «Феррари» нужны перемены, но нет необходимости в кадровых перестановках

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о проблемах итальянский команды в текущем сезоне.



«У нас нет необходимости в кадровых перестановок, но я согласен с тем, что перемены команде необходимы. Это касается коммуникации, подхода к принятию решений. Здесь нужны перемены. Замена специалистов — устаревший подход, я не хочу следовать по этому пути.



Что касается борьбы с «Мерседесом», то, если они нас обойдут, будет болезненно. Это докажет, что мы плохо улучшали машину в течение сезона и допускали много ошибок. Но сейчас мы впереди них и планируем оставаться там», — приводит слова Бинотто Sky Sports.



В Кубке конструкторов «Феррари» располагается на втором месте и опережает «Мерседес» всего на 35 очков. «Ред Булл», в свою очередь, опережает «Феррари» на 139 очков.

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