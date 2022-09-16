Роберт Шварцман: я никогда не скрывал, что являюсь израильтянином

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман, сменивший в этом году российскую гоночную лицензию на израильскую, рассказал о ситуации со своим гражданством.



«Я родился в Тель-Авиве, я гражданин Израиля и всегда им был. Со стороны папы вся моя семья — израильтяне. У меня также есть российское гражданство — со стороны матери. Это причина, почему у меня двойное гражданство. Я жил в Израиле до трёх лет, затем семья решила переехать в Россию в связи с работой. Мы регулярно приезжали в Израиль с моими родителями. У меня там друзья, связи.



Папа выбрал для моих выступлений российский флаг, когда я был маленьким, — в первую очередь по причинам, связанным со спонсорскими возможностями. Я никогда не скрывал, что являюсь израильтянином. Мои бабушка и дедушка всегда говорили мне никогда про это не забывать!» — заявил Шварцман в интервью AutoHebdo.

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