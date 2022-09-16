Хэмилтон: мой отец помог де Врису попасть в Формулу-1

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что его отец Энтони Хэмилтон помогал Нику де Врису в начале его карьеры.
«Ник — талантливый гонщик, я знаком с ним ещё с тех пор, когда он был совсем молодым. Когда я выступал в «Макларене», мой отец помог Нику попасть в Формулу-1. Сейчас де Врис очень ценный член нашей команды, он всегда на позитиве и многое делает для нас. Я был рад, когда он получил возможность выступить в гонке, он заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
Ник де Врис — резервный пилот «Мерседеса». За день до гонки на Гран-при Италии он вынужденно заменил Алекса Албона в «Уильямсе». У тайского гонщика был обнаружен аппендицит.
В дебютной гонке де Врис занял девятое место и заработал два очка.
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