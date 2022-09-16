Мик Шумахер не входит в список кандидатов в «Альфа Таури»
Поделиться
Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не входит в список потенциальных кандидатов на замену француза Пьера Гасли в составе «Альфа Таури», сообщает Motorsport-Total.
Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» отказались от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В австрийском концерне признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
Тем не менее «Альфа Таури» может отпустить Гасли в «Альпин», по информации немецких СМИ, в «Ред Булл» уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу «Ред Булл».
Мик Шумахер, по слухам, близок к расставанию с «Хаасом».
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
17:24
-
16:44
-
16:07
-
14:32
-
13:38
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:43
-
11:19
-
11:06
-
10:00
-
00:55
-
00:01
- 15 сентября 2022
-
22:55
-
21:43
-
20:45
-
19:50
-
18:38
-
18:25
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
16:51
-
15:36
-
14:59
-
14:39
-
14:28
-
13:51
-
13:38
-
13:02
-
12:50
-
12:27
-
11:57
-
11:29
Партнерский контент