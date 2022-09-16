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Мик Шумахер не входит в список кандидатов в «Альфа Таури»

Мик Шумахер не входит в список кандидатов в «Альфа Таури»
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не входит в список потенциальных кандидатов на замену француза Пьера Гасли в составе «Альфа Таури», сообщает Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» отказались от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В австрийском концерне признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.

Тем не менее «Альфа Таури» может отпустить Гасли в «Альпин», по информации немецких СМИ, в «Ред Булл» уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу «Ред Булл».

Мик Шумахер, по слухам, близок к расставанию с «Хаасом».

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