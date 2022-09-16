Ральф Шумахер: в долгосрочной перспективе не беспокоюсь за будущее Мика в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, дядя пилота «Хааса» Мика Шумахера, высказался о перспективах своего племянника в Формуле-1.
«В долгосрочной перспективе я не переживаю по поводу будущего Мика Шумахера в Формуле-1. Что до следующего сезона, то сейчас Мик продолжает прибавлять, становясь все лучше и лучше. Если Гюнтер Штайнер и Джин Хаас будут объективны в своём взгляде на ситуацию, то не думаю, что они пройдут мимо Мика. Посмотрим, что будет», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).
Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2022 Шумахер покинет академию «Феррари». В «Хаасе» же заморозили переговоры с немцем, поскольку руководство команды в лице Гюнтера Штайнера не уверено в желании продолжать сотрудничество.
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