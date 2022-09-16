Ника де Вриса заметили в Австрии с Хельмутом Марко

Голландский гонщик Ник де Врис встретился со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко в австрийском Граце, сообщает журналист Motorsport Magazin Кристиан Менат в своих социальных сетях.



Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.



Тем не менее в «Ред Булл» по-прежнему рассматривают вариант, при котором Пьер Гасли перейдёт в «Альпин», однако, как сообщали источники, заменит Гасли в таком случае пилот, не относящийся к молодёжной программе «Ред Булл».



Де Врис входит в гоночную систему «Мерседеса», именно с ними в прошлом году он выиграл свой титул в Формуле-Е.



Напомним, де Врис дебютировал в Формуле-1, заменив на Гран-при Италии Алекса Албона, и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.