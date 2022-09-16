Ника де Вриса заметили в Австрии с Хельмутом Марко

Голландский гонщик Ник де Врис встретился со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко в австрийском Граце, сообщает журналист Motorsport Magazin Кристиан Менат в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
Тем не менее в «Ред Булл» по-прежнему рассматривают вариант, при котором Пьер Гасли перейдёт в «Альпин», однако, как сообщали источники, заменит Гасли в таком случае пилот, не относящийся к молодёжной программе «Ред Булл».
Де Врис входит в гоночную систему «Мерседеса», именно с ними в прошлом году он выиграл свой титул в Формуле-Е.
Напомним, де Врис дебютировал в Формуле-1, заменив на Гран-при Италии Алекса Албона, и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.
- 16 сентября 2022
-
21:37
-
20:39
-
19:44
-
18:58
-
17:24
-
16:44
-
16:07
-
14:32
-
13:38
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:43
-
11:19
-
11:06
-
10:00
-
00:55
-
00:01
- 15 сентября 2022
-
22:55
-
21:43
-
20:45
-
19:50
-
18:38
-
18:25
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
16:51
-
15:36
-
14:59
-
14:39
-
14:28
-
13:51
-
13:38
-
13:02