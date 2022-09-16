Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ника де Вриса заметили в Австрии с Хельмутом Марко

Ника де Вриса заметили в Австрии с Хельмутом Марко
Комментарии

Голландский гонщик Ник де Врис встретился со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко в австрийском Граце, сообщает журналист Motorsport Magazin Кристиан Менат в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.

Тем не менее в «Ред Булл» по-прежнему рассматривают вариант, при котором Пьер Гасли перейдёт в «Альпин», однако, как сообщали источники, заменит Гасли в таком случае пилот, не относящийся к молодёжной программе «Ред Булл».

Де Врис входит в гоночную систему «Мерседеса», именно с ними в прошлом году он выиграл свой титул в Формуле-Е.

Напомним, де Врис дебютировал в Формуле-1, заменив на Гран-при Италии Алекса Албона, и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.

Новичок Ф-1 уничтожил рента-драйвера, Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Италии Новичок Ф-1 уничтожил рента-драйвера, Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022