Албон рассказал о своём самочувствии после операции

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон рассказал, как он себя чувствует после операции на аппендиксе.
«Всем привет, хотел рассказать вам, как я себя чувствую. Я в полном порядке. В субботу у меня возникла небольшая проблема, но врачи проделали отличную работу. Я благодарен им за то, что они вылечили меня. Во вторник меня выписали из больницы, и с тех пор я был в Монако. Спасибо вам за ваши приятные сообщения, которые вы мне прислали. Спасибо, надеюсь увидеться с вами уже в Сингапуре», — сказал Алекс Албон в своём видеообращении.
Напомним, после операции у гонщика возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.
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