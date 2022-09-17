Карякин объяснил, почему бессмысленно подавать в суд на ФИА для снятия санкций

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин заявил, что подавать в суд на Международную автомобильную федерацию (ФИА) по вопросу снятия санкций не имеет смысла.
«Документ существует давно и за эти месяцы не раз менял трактовку. В девятом пункте прописано, что в отношении нас могут появляться дополнительные ограничения. То есть мы даже не знаем, какими они могут быть. Подавать в суд бессмысленно — в российском я выиграю, но им на него всё равно, а в западном проиграю, они творят что хотят.
Плюс на это требуются огромные деньги. У нас сейчас нет гонок, а значит, и спонсоров. Рискованно выкидывать последние деньги на суды, где вероятность победы — один процент», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее Карякин рассказал, что российские пилоты не допускаются до международных соревнований, включая ралли «Дакар», не подписав заявление об осуждении спецоперации на Украине.
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