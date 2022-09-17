Источник: Марко и де Врис согласовали выступление голландца за «Альфа Таури»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко достиг соглашения с гонщиком Ником де Врисом о выступлении голландца за «Альфа Таури» со следующего сезона Формулы-1, сообщает Auto Hebdo.
По информации источника, Марко был впечатлён успешным выступлением пилота на Гран-при Италии и решил довериться ему в 2023 году. Напомним, Ник де Врис заменил в составе «Уильямса» Алекса Албона и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.
Ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
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