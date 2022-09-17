Стролл: Алонсо был для меня кем-то вроде злодея
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился мнением о своём будущем напарнике, двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Я был настоящим фанатом Михаэля Шумахера. Для меня это было самым главным. Я смотрел гонки по телевизору в 2005 и 2006 годах, когда Алонсо выигрывал свои титулы в борьбе с Михаэлем, и мне это очень не понравилось. Он казался мне кем-то вроде злодея. В шесть-семь лет я рассуждал в логике фильмов. Он был злодеем.
После этого я вырос и узнал его получше, особенно когда сам стал пилотом Формулы-1. За Фернандо до сих пор очень интересно и весело наблюдать. Он один из лучших гонщиков и продолжает демонстрировать свою скорость в 42 года. Но на мне никакого давления», — приводит слова Лэнса Стролла Lookcharms.
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