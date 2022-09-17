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Исполнительный директор «Альпин»: горжусь приглашением Зафнауэра в команду

Исполнительный директор «Альпин»: горжусь приглашением Зафнауэра в команду
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о работе Отмара Зафнауэра.

«Отмар Зафнауэр — один из тех людей, приглашением которого я больше всего горжусь. Он проявляет себя каждый день с тех пор, как присоединился к команде.

В вопросах контрактов мы постоянно контактируем и знаем, как развивается ситуация. Иногда мы согласовываем максимальные суммы, ограничения, потому что нам нужно работать в одном направлении.

Фернандо Алонсо привык иметь дело со мной в прошлом сезоне, и нынешних руководителей тогда не было в команде. Сейчас же я держу дистанцию. У меня 17 отчётов, один из которых по Формуле-1. Мне нужно создавать автомобили, расширять рынок, думать о стратегии фирмы, маркетинге и выстраивании бренда. Но я на связи с Отмаром и знаю, что происходит.

То, что меня нет рядом, могло запутать Алонсо, но это нормально. В будущем такого будет больше, потому что Отмар – босс. Я полностью ему доверяю. Зафнауэр отлично себя проявляет», — приводит слова Росси The Race.

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