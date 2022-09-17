Хэмилтон: неважно, смогу ли я победить в этом сезоне

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для него не имеет значения, сможет ли он одержать победу в нынешнем сезоне. С самого начала карьеры Хэмилтон неизменно выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне.
«Честно говоря, для меня этот рекорд не имеет особого значения. Я рад тому, что каждый сезон начиная с 2007 года у меня была возможность побеждать, и считаю, что шанс в этом сезоне будет, у нас ещё есть гонки. Но для команды большая цель — вернуться на вершину, снова стать лидерами.
Я не знаю, на каких трассах машина проявит себя хорошо. Мы были удивлены в Нидерландах, что ощущения в болиде стали гораздо лучше в сравнении с предыдущей гонкой в Бельгии. Надеюсь, оставшиеся Гран-при будут больше похожи на Венгрию и Зандворт», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.
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