Хаккинен — о финише в Италии за сейфти-каром: безопасность должна быть на первом месте

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о скандальном финише Гран-при Италии под машиной безопасности.



«Болельщики и зрители были разочарованы, когда увидели финиш гонки за машиной безопасности. Но ФИА должна ставить безопасность на первое место, а маршалы, эвакуировавшие машину Даниэля Риккардо, должны были быть защищены, так что это было ключевым моментом.



Но будет здорово, если будут найдены способы избежать подобных результатов в будущем. Однако всё должно быть сделано таким образом, чтобы соблюдался баланс между зрелищностью гонок и их безопасностью для всех участников. Иногда решения бывают сложными, но я вполне могу понять разочарование из-за финиша гонки за сейфти-каром», — приводит слова Хаккинена Unibet.