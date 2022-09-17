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Хаккинен — о финише в Италии за сейфти-каром: безопасность должна быть на первом месте

Хаккинен — о финише в Италии за сейфти-каром: безопасность должна быть на первом месте
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о скандальном финише Гран-при Италии под машиной безопасности.

«Болельщики и зрители были разочарованы, когда увидели финиш гонки за машиной безопасности. Но ФИА должна ставить безопасность на первое место, а маршалы, эвакуировавшие машину Даниэля Риккардо, должны были быть защищены, так что это было ключевым моментом.

Но будет здорово, если будут найдены способы избежать подобных результатов в будущем. Однако всё должно быть сделано таким образом, чтобы соблюдался баланс между зрелищностью гонок и их безопасностью для всех участников. Иногда решения бывают сложными, но я вполне могу понять разочарование из-за финиша гонки за сейфти-каром», — приводит слова Хаккинена Unibet.

Финиш Гран-при Италии — просто катастрофа. Организаторы всё испортили Финиш Гран-при Италии — просто катастрофа. Организаторы всё испортили
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