Нёвиль: в WRC, в отличие от Формулы-1, пилот играет большую роль

Гонщик команды WRC «Хёндэ» Тьерри Нёвиль сравнил чемпионат мира по ралли и Формулу-1.



«WRC — один из немногих чемпионатов, в котором большую роль играет пилот. Формула-1 — лучший пример обратного. Если у тебя нет хорошей машины, то ты не сможешь победить. В WRC всё иначе. Если ты хороший пилот и у тебя не такая хорошая машина, то ты всё равно можешь выиграть. Можно компенсировать это на некоторых трассах погодными условиями или стратегией шин, можно рисковать.



Риск в ралли вознаграждается больше, чем в любом другом виде автоспорта, потому что если он срабатывает, то вы будете ехать быстрее соперника, который просто едет со своей нормальной скоростью. Вот почему WRC — настоящий гоночный чемпионат, в котором остаются только лучшие», — приводит слова Нёвиля Stuff.