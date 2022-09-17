Хилл: босс любой команды будет думать, куда пропала скорость Риккардо и вернётся ли она

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о перспективах австралийского гонщика Даниэля Риккардо в Формуле-1.
«Для Формулы-1 Риккардо был фантастическим персонажем. Он всегда был искромётным, улыбался. Но что-то пошло не так. Дело не только в его скорости в «Макларене», но и в стратегии выбора конкурентоспособной машины. Стоит надеяться, что для него всё обойдётся, он найдёт место и вернётся в список лидеров.
Резервист? В этом есть логика. Ты будешь в топ-команде, пусть и в подвешенном состоянии, при этом получая информацию, которая может пригодиться в другой команде. Но руководитель любой команды будет смотреть и думать о том, куда пропала его скорость. Вернётся ли она? Это большой вопрос, на который нет ответа», — приводит слова Деймона Хилла PlanetF1.
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