В «Ред Булл» предположили, что «Феррари» потратила слишком много ресурсов на ГП Италии

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган не исключил, что «Феррари» сделала большую ставку на Гран-при Италии, что может сказаться на дальнейшем развитии их машины.



«На самом деле не имеет никакого значения, что я думаю. Если вам нужен ответ по факту, то лучше спросить у парней из соседнего гаража — самих представителей «Феррари». Но я подозреваю, что они вложили чуть больше, чем другие, в гонку в Монце из-за своей истории и географического расположения.



Либо они очень разумно использовали свои ресурсы, либо сделали ставку на одну гонку», — приводит слова Монагана Motorsport-Total.



Напомним, у команд ограничены ресурсы работы в аэродинамической трубе, причём чем выше команда располагается в чемпионате, тем меньше времени на такую работу у неё есть.