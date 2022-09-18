Ник де Врис рассказал, за счёт чего сумел навязать борьбу на Гран-при Италии

Голландский пилот Ник де Врис прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии. Напомним, пилот заменил в составе «Уильямса» Алекса Албона и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.
«Думаю, это было круто, но сейчас мы вернулись к реальности. Необходимо быстро переходить к прежнему режиму работы. Но я определённо наслаждался тем, что делал за эти дни. Ты витаешь в облаках и вспоминаешь, что с тобой произошло, но нужно двигаться дальше, поэтому я довольно быстро сумел переключиться.
Болид был конкурентоспособным. Это был хороший уик-энд для «Уильямс». Машина очень эффективна на трассах с низкой прижимной силой, так что в любом случае эти дни обещали быть хорошими. Мы нашли в настройках необходимый баланс, поэтому навязали борьбу и вошли в первую десятку», — приводит слова де Вриса Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
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