Феттель: возможно, начну скучать через три месяца, а может через три года

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал возможное возвращение в Формулу-1 в будущем, но уже не в качестве гонщика.



По ходу нынешнего сезона немец объявлял, что завершает карьеру в конце года.



«В данный момент не рассматриваю возможность возвращения, я ведь недавно принял решение уйти. Возможно, что-то получится, время покажет. Рассмотрю такое предложение, если оно поступит, и посмотрим на моё состояние в тот момент.



На данный момент я особенно рад тому, что у меня появится возможность уделить время другим делам. Жду момента, когда смогу дать больше внимания детям. А там увидим, как быстро я начну скучать — возможно, через три месяца, а может через три года», — приводит слова Феттеля Racingnews365.