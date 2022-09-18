Феттель: возможно, начну скучать через три месяца, а может через три года

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал возможное возвращение в Формулу-1 в будущем, но уже не в качестве гонщика.
По ходу нынешнего сезона немец объявлял, что завершает карьеру в конце года.
«В данный момент не рассматриваю возможность возвращения, я ведь недавно принял решение уйти. Возможно, что-то получится, время покажет. Рассмотрю такое предложение, если оно поступит, и посмотрим на моё состояние в тот момент.
На данный момент я особенно рад тому, что у меня появится возможность уделить время другим делам. Жду момента, когда смогу дать больше внимания детям. А там увидим, как быстро я начну скучать — возможно, через три месяца, а может через три года», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
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