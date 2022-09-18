Ник де Врис рассказал о своём будущем в Формуле-1

Голландский пилот Ник де Врис высказался о своём будущем в Формуле-1 на следующий сезон. По словам гонщика, он будет рад оказаться основным пилотом в любой команде.

«Буду очень доволен и счастлив, в какой бы команде я ни оказался основным пилотом. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшее время. Как я говорил ранее, это не совсем зависит от меня. В этом мире не всё зависит от результатов, но, к счастью, сейчас появился некоторый импульс, после того как я оказался на стартовой решётке. Это круто, но пока ничего не гарантирует», — цитирует де Вриса GPblog.

Напомним, Ник де Врис на прошедшем Гран-при Италии заменил в составе «Уильямса» Алекса Албона и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.

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