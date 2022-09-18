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Де Врис объяснил, почему сам не смог покинуть болид на Гран-при Италии

Де Врис объяснил, почему сам не смог покинуть болид на Гран-при Италии
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Голландский пилот Ник де Врис объяснил, почему самостоятельно не смог покинуть болид после финиша гонки на Гран-при Италии. Гонщик выходил из машины при помощи механиков команды, так как у него затекли мышцы из-за неудобного положения в болиде.

«В целом Монца должна быть одной из самых лёгких трасс в календаре, но я ещё не привык к такому режиму. Была длинная гонка, чувствовал, что было не очень удобное положение в болиде, поэтому к финишу у меня затекли многие мышцы. Было, мягко говоря, некомфортно», — приводит слова де Вриса GPblog.

Напомним, Ник де Врис на прошедшем Гран-при Италии заменил в составе «Уильямса» Алекса Албона и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.

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