«Альпин» может закрыть молодёжную программу Формулы-1 из-за случая с Пиастри

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси предположил, что команде стоит задуматься о том, чтобы закрыть молодёжную программу после скандального ухода Оскара Пиастри в «Макларен».



«Мы обожглись, но это послужит уроком для всех остальных. Проблема в том, что эта ситуация делает рынок пилотов слишком подвижным. Это ставит под угрозу интересы команд, вложившие средства в гонщика.



Есть другой вариант — экономить каждый год деньги, не вкладывая в размытие молодых пилотов, а потом на сэкономленные деньги просто переманить гонщика. Так что теперь я не уверен, что хочу вкладываться в молодёжную программу и предлагать пилотам контракты, которые для них не очень привлекательны.



Мы на самом деле задумались на тему того, стоит ли продолжать содержать молодёжную программу. Конечно же, все обязательства перед теми, кто уже в ней состоит, будут выполнены, мы рассчитываем на этих гонщиков в долгосрочной перспективе, но над приглашением новичков стоит задуматься. Зачем нам это, учитывая ситуацию?», — цитирует Росси The Race.

Новость по теме Феттель и Шумахер примут участие в тестах «Альпин», ищущей замену Пиастри