Валттери Боттас назвал слабое место Альфа Ромео»

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что именно является главной слабостью его команды в нынешнем сезоне.



«Думаю, наши соперники, «Альпин» и «Макларен» добились куда большего прогресса, чем мы, у них было больше обновлений. Впереди у нас ещё ожидаются обновления, возможно, в Остине или в Японии, но, думаю, на этом всё.



К тому же в начале сезона мы были одной из тех команд, которые приблизились к минимально допустимому весу. Полагаю, во многих командах тогда болиды были слишком тяжёлые, но сейчас они снизили вес, так что это тоже могло повлиять. Мы прекрасно знаем, что одной из наших слабых сторон является скорость производства, это приоритет команды на будущее и мы знаем об этом», — приводит слова Боттаса RaceFans.



«Альфа Ромео» на данный момент располагается на шестом месте в Кубке конструкторов с 52 очками. При этом за последние восемь этапов в активе команды лишь 1 очко.