Вольф: «Мерседес» не намерен заканчивать сезон без побед

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал перспективы команды в оставшейся части сезона-2022.



«Будет здорово, если мы сможем выиграть гонку в нормальных условиях, где все равны и нет штрафов. После гонки в Спа я бы сказал, что это невозможно, но затем в Зандворте мы едва не выиграли, а потом снова смотрелись не лучшим образом в Монце. Победа — наша цель. Мы не хотим заканчивать сезон без побед, пускай мы уже больше концентрируемся на следующем сезоне. Думаю, всем в нашей команде будет приятно выиграть хотя бы одну гонку в сезоне.



Думаю, что Сингапур может нам подойти. Данные симуляций указывают на это, но я был бы осторожен в прогнозах на Гран-при Сингапура», — цитирует Вольфа RacinNews365.

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