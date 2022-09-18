В «Астон Мартин» ответили на мнение, что Феттель находится в «прощальном туре»

Босс «Астон Мартин» Майк Крак отреагировал на предположения об отсутствии мотивации у немецкого пилота Себастьяна Феттеля после его заявления о завершении карьеры. Также Крак поделился мыслями о конкурентоспособности команды в предстоящих этапах.
«На самом деле мы не в прощальном туре. Мы не думаем, что это последний месяц, то есть последний год, или это последний раз. У нас наверняка будет прощание в Абу-Даби, но до тех пор мы на самом деле не думаем о том, что каждый Гран-при является последним. Совсем нет! Я думаю, что у нас впереди пара гонок, где машина будет более конкурентоспособной, и вы видели, что у нас есть потенциал для прохода в третий сегмент квалификации. Сингапур всегда был трассой, на которой Феттель выступал очень, очень хорошо, поэтому мы очень надеемся, что добьёмся с ним чего-то хорошего с этого момента и до конца сезона», — приводит слова Крака RacingNews365.
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