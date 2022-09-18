Карлос Сайнс: гонка Гран-при Сингапура станет тяжелейшей в сезоне

Пилоты Формулы-1, француз Пьер Гасли из «Альфа Таури» и испанец Карлос Сайнс из «Феррари», поделились своими мнениями о предстоящем Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября.

«Мы понимаем, что это крайне экстремальные условия. Но я люблю эту трасу, если быть честным. Мне нравится Сингапур, я скучал по нему последние несколько лет, и я не могу дождаться, когда окажусь там», – приводит слова Гасли издание RaceFans.

«Это будет тяжёлая гонка, как ментально, так и физически, учитывая неровности, жару и подпрыгивания. Думаю, что это будет тяжелейшая гонка года», – сказал Сайнс.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал Гран-при Сингапура одним из сложнейших этапов года.