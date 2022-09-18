Карлос Сайнс: гонка Гран-при Сингапура станет тяжелейшей в сезоне
Поделиться
Пилоты Формулы-1, француз Пьер Гасли из «Альфа Таури» и испанец Карлос Сайнс из «Феррари», поделились своими мнениями о предстоящем Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября.
«Мы понимаем, что это крайне экстремальные условия. Но я люблю эту трасу, если быть честным. Мне нравится Сингапур, я скучал по нему последние несколько лет, и я не могу дождаться, когда окажусь там», – приводит слова Гасли издание RaceFans.
«Это будет тяжёлая гонка, как ментально, так и физически, учитывая неровности, жару и подпрыгивания. Думаю, что это будет тяжелейшая гонка года», – сказал Сайнс.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал Гран-при Сингапура одним из сложнейших этапов года.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
19:19
-
18:39
-
17:43
-
17:26
-
16:39
-
16:38
-
15:29
-
14:52
-
14:52
-
13:54
-
13:44
-
12:52
-
11:49
-
11:23
-
11:03
-
11:02
-
10:40
-
09:57
-
09:51
-
06:21
-
00:35
-
00:04
- 17 сентября 2022
-
22:52
-
22:42
-
21:59
-
21:54
-
20:58
-
20:51
-
19:57
-
19:29
-
18:49
-
18:44
-
18:00
-
17:55
-
16:16
Партнерский контент