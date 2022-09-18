В «Мерседесе» хотят пересмотра правил моторных штрафов

Босс «Мерседеса» Тото Вольф считает, что необходимо принять меры в отношении моторных штрафов после путаницы на Гран-при Италии.



«Я думаю, мы знаем, почему у нас есть штрафы за работу двигателя. У нас есть штрафы на стартовой решётке, потому что мы не хотим иметь квалификационные двигатели и использовать их в каждой гонке. Были предложения, что мы заставим команды получать штрафные очки в чемпионате, но это не решит проблему, потому что мы всё равно будем ставить двигатели на гонщика, который может выиграть чемпионат. Я думаю, нам нужно привести в порядок правила о штрафах за двигатель. Может быть, мы сможем сделать это единогласно на следующий год, что имеет смысл. Для всех нас имеет смысл собраться вместе и сказать: «Как мы можем это исправить, чтобы избежать путаницы?» — приводит слова Вольфа RacingNews365.