Боттас рассказал о противостоянии пилотов и команды в «Мерседесе»

Пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас, выступавший c Льюисом Хэмилтоном за «Мерседес» на протяжении пяти лет, признался, что в вопросе настроек болида «серебряных стрел» главным фактором являлось мнение команды инженеров, а не гонщика.
«Именно так работает топ-команда. Я чувствую, что Льюис понимает меня. Иногда ему хотелось пойти в своём направлении, но инженеры говорили: «Нет, компьютер считает иначе». Так что иногда это было немного похоже на битву, но хорошо обсуждать такие вещи.
У них есть довольно продвинутые технологии и инструменты моделирования, которые позволяют всё просчитать, и довольно часто компьютер был прав, но не на сто процентов. Инструменты моделирования хорошо развиваются в «Альфа Ромео», но на данный момент кажется, что в управлении больше влияния человека, что лично мне очень нравится», – приводит слова Боттаса GPFans.
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