Глава «Астон Мартин» — об Алонсо: команде важно, чтобы кто-то задавал неудобные вопросы

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что исключительный статус, а вместе с тем и исключительная требовательность двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо поможет команде добиться прогресса.

«Фернандо – чемпион, и есть причина, почему пилоты становятся чемпионами. Потому что они крайне конкурентоспособны. Они задают нужные вопросы и доводят команды до предела.

Мы ощущаем важность того, чтобы кто-то задавал нам неудобные вопросы. Это заставляет делать нас ещё один шаг вперёд. Поэтому я считаю, что для команды работа с подобными людьми является правильным решением», – приводит слова функционера издание Sky Sports.

Ранее в интервью Крак заявил, что считает канадца Лэнса Стролла недооценённым гонщиком.