Глава «Астон Мартин» — об Алонсо: команде важно, чтобы кто-то задавал неудобные вопросы
Поделиться
Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что исключительный статус, а вместе с тем и исключительная требовательность двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо поможет команде добиться прогресса.
«Фернандо – чемпион, и есть причина, почему пилоты становятся чемпионами. Потому что они крайне конкурентоспособны. Они задают нужные вопросы и доводят команды до предела.
Мы ощущаем важность того, чтобы кто-то задавал нам неудобные вопросы. Это заставляет делать нас ещё один шаг вперёд. Поэтому я считаю, что для команды работа с подобными людьми является правильным решением», – приводит слова функционера издание Sky Sports.
Ранее в интервью Крак заявил, что считает канадца Лэнса Стролла недооценённым гонщиком.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
22:03
-
21:58
-
19:40
-
18:39
-
17:43
-
17:26
-
16:39
-
16:38
-
15:29
-
14:52
-
14:52
-
13:54
-
13:44
-
12:52
-
11:49
-
11:23
-
11:03
-
11:02
-
10:40
-
09:57
-
09:51
-
06:21
-
00:35
-
00:04
- 17 сентября 2022
-
22:52
-
22:42
-
21:59
-
21:54
-
20:58
-
20:51
-
19:57
-
19:29
-
18:49
-
18:44
-
18:00
Партнерский контент