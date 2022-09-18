Экипаж Богуславского стал вторым по итогам сезона GT World Challenge Europe Sprint Cup

На автодроме имени Рикардо Тормо в городе Честе двумя гонками финального этапа завершился сезон чемпионата Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup. Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло из команды AKKodis ASP Team до последнего сражались за титул с действующими чемпионами, но в итоге заняли второе место общего зачёта.



Судьбу титула решил первый заезд этапа. Богуславский начинал заезд с 19-го места, опередил нескольких соперников и передал Марчьелло машину на 11-й позиции. Итальянцу, чтобы сохранить шансы на титул, нужно было за 20 минут гонки отыграть пять позиций, но часть времени была потеряна из-за жёлтых флагов, а часть — из-за отчаянного сопротивления Патрика Нидерхаузера из Saintéloc Racing.



Марчьелло и Богуславский в итоге финишировали на седьмой позиции и потеряли шансы догнать в общем зачёте Шарля Виртса и Дриса Вантора — экипаж Team WRT на Audi № 32 завоевал третий подряд чемпионский титул в Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup. В то же время пилоты AKKodis ASP Team за одну гонку до окончания сезона-2022 обеспечили себе второе место общего зачёта.

Победу в первой гонке одержали Улисс де По и Пьер-Александр Жан на Ferrari 488 GT3 команды AF Corse, а вторую позицию завоевали Симон Гаше и Кристофер Хаасе, делившие Audi R8 LMS evo II GT3 в составе Tresor by Car Collection. Отметим также, что на подиум поднялись Каспер Стивенсон и Тома Друэ — второй экипаж AKKodis ASP Team финишировал восьмым, но в зачёте Silver Cup завоевал бронзу. Ещё две машины AKKodis ASP Team не дотянулись до топ-10: Джим Пла и Тристан Вотье заняли 13-е место, а Петру Разван Умбрареску и Игорь Валилко сошли после девяти кругов.



Вторая гонка стартовала на мокрой после дождя трассе — и в этих условиях Марчьелло не было равных: итальянец стартовал с поула и к моменту пит-стопа оторвался от пелотона на 14 секунд. К середине дистанции асфальт почти высох, и Богуславскому на «дождевых» шинах уже не удавалось поддерживать темп напарника — на последнем круге россиянина опередил Шарль Виртс, который шёл на «сликах» и был на несколько секунд с круга впереди.



Второе место на фотофинише завоевал Орельен Панис — напарник Нидерхаузера в экипаже Saintéloc Racing, а Тимур Богуславский занял третью позицию. Отметим, что для россиянина и его напарника Раффаэле Марчьелло это восьмой подиум в десяти гонках сезона-2022.



Каспер Стивенсон и Тома Друэ вновь стали третьими в Silver Cup и восьмыми в «абсолюте», Джим Пла в паре с Тристаном Вотье на этот раз расположился на 12-й строчке, а Умбрареску и Валилко закончили гонку на 18-й позиции.



Sprint Cup. Итоговое положение в зачёте пилотов (топ-8):



1. Ш. Виртс / Д. Вантор (Team WRT № 32 Audi) — 135,5 очка.

2. Т. Богуславский / Р. Марчьелло (AKKodis ASP Team № 89 Mercedes-AMG) — 111,5.

3. С. Гаше / К. Хаасе (Tresor by Car Collection № 11 Audi) — 67.

4. У. де По / П.-А. Жан (AF Corse № 53 Ferrari) — 62,5.

5. Д. Пла (AKKodis ASP Team № 88 Mercedes-AMG) — 54.

6. П. Нидерхаузер / О. Панис (Saintéloc Racing № 25 Audi) — 49,5.

7. Ж. Гунон (AKKodis ASP Team № 88 Mercedes-AMG) — 41,5.

8. Д. Маршалл / П. Схотхорст (Attempto Racing № 66 Audi) — 30.



Новый сезон GT World Challenge Europe Sprint Cup стартует 29–30 апреля 2023 года на английской трассе «Брэндс-Хэтч». В то же время до конца объединённого сезона GT World Challenge Europe остался ещё один этап Endurance Cup, причём лидером зачёта пилотов на него приедет Марчьелло.