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Пилот Формулы Е: в Монце де Врис выглядел так, словно провёл 50 Гран-при

Пилот Формулы Е: в Монце де Врис выглядел так, словно провёл 50 Гран-при
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Вице-чемпион серии GP2 и действующий пилот Формулы Е американец Сэм Бёрд прокомментировал выступление голландца Ника де Вриса на Гран-при Италии, который прошёл в начале сентября в Монце. Напомним, де Врис впервые принял участие в гонке Ф-1 и финишировал девятым.

«Он выглядел так, словно провёл 50 Гран-при до этого. Он не был похож на новичка. В определённый момент гонки он оказывал давление на Фернандо Алонсо, он держался за лидирующей группой, пока Даниэль Риккардо всех сдерживал. Он отлично смотрелся, и я могу предположить, что в ближайшем будущем у него будет больше шансов.

Меня впечатлил тот факт, что он является резервным пилотом не только «Мерседеса», но и других команд, а это означает, что он должен быть знаком с их рулями, программным обеспечением и инженерами», – сказал Бёрд в эфире подкаста Checkered Flag.

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Источник: Марко и де Врис согласовали выступление голландца за «Альфа Таури»
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