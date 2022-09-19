Квят посетил базу команды, которая готовит к гонкам прототип на водородном топливе

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят посетил базу команды Forze Hydrogen Racing, которая готовит к гонкам прототип на водородном топливе.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте. В прошлом сезоне Даниил Квят был резервным пилотом «Альпин». До этого российский гонщик выступал за команду «Альфа Таури».

Ранее Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в Формулу-1.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup: